Ex polveriera di Carraia: approvato il Piano strategico

CALENZANO – Approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi il Piano strategico per lo sviluppo dell’area dell’ex polveriera di Carraia. Il Masterplan è stato redatto per partecipare a un bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. La proposta prevede una stima dei costi complessivi di circa 35 milioni di euro, di cui circa 10 milioni di risorse pubbliche per cui si richiede interamente il finanziamento con il bando; circa 16 milioni di partenariato pubblico-privato e 9 milioni di risorse private. “Il Piano prevede una strategia – commenta l’assessore all’urbanistica Marco Venturini – basata su un mix di interventi infrastrutturali e di modalità di gestione, anche con forme di partenariato pubblico-privato. Si andrà a valorizzare uno spazio integrato di funzioni e servizi tra cui quelle sociosanitarie, di turismo sostenibile, con la connessione alla rete sentieristica della Valmarina e della Calvana. Tra le funzioni pubbliche sono previste la nuova viabilità e un nuovo ponte. Il Masterplan concorre allo sviluppo urbanistico dell’area, individuando soluzioni e funzioni conformi alle indicazioni del Piano strutturale intercomunale e del Piano operativo comunale e potrà costituire la base di sviluppo per un percorso di incontri e confronti con la cittadinanza e successivamente di un iter di evidenza pubblica per le proposte da parte dei privati”. L’area dell’ex polveriera, trasferita dal Demanio al Comune circa dieci anni fa, nel 2023 con la precedente Amministrazione è stata oggetto di una procedura di avviso pubblico; con questa delibera si avvierà una seconda fase del percorso di evidenza pubblica per l’ottenimento di proposte di valorizzazione.

Per illustrare il Piano strategico per lo sviluppo dell’area dell’ex polveriera di Carraia è stata organizzata dal Comune un’assemblea pubblica in programma venerdì 11 aprile alle ore 21 in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale di piazza Gramsci, 11. All’incontro saranno presenti, per il Comune di Calenzano, il sindaco Giuseppe Carovani, il vicesindaco con delega all’ambiente Martina Banchelli, l’assessore all’urbanistica Marco Venturini, l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Sansone, il responsabile dell’area Pianificazione urbanistica ed edilizia Maurizio Bresci e i progettisti dello studio NoveIdee.