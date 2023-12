“Fammi vedere la tua iride, ti dirò come stai”: Beatrice Picchi ci svela i “segreti” della medicina naturale

SESTO FIORENTINO – La passione per un lavoro “particolare” e il desiderio di avere un contatto “diretto” con i propri pazienti. E’ stato soprattutto questo a “muovere” Beatrice Picchi, origini bolognesi ma ormai sestese d’adozione, a gettarsi anima e corpo nella sua nuova avventura professionale. In quello che è un vero e proprio Centro di medicina naturale e terapie biointegrate. La sede è in via Garibaldi 79, fra la stazione ferroviaria e il centro di Sesto. E’ qui che Beatrice, lasciata alle spalle la laurea in chimica farmaceutica e un lavoro “sicuro” da farmacista, sta costruendo il suo regno, una volta preso anche il diploma da naturopata, che al centro la medicina naturale.

E dove sta sviluppando un settore della propria attività sicuramente destinato a crescere ancora: l’iridologia. Per la precisione lei è un’iridologa naturopata, ovvero può approfondire lo stato di salute e la funzionalità dell’organismo analizzando le iridi (la parte colorata dell’occhio) per capire le cause profonde alla base dei sintomi e dei disturbi. E se gli occhi sono lo specchio dell’anima, lei riesce a garantire una connotazione scientifica, come tiene a ribadire, non di poco conto. “Attraverso quello che “dicono” gli occhi – spiega – si può capire tutto”: Tutto questo grazie a un’analisi che naturalmente non vuole sostituirsi alla medicina classica, ma essere complementare. Un’attività giovane, così come giovane è Beatrice, avviata nel maggio di quest’anno, e che si affida molto anche alla tecnologia e ai social, in modo particolare Tik Tok e Instagram, che si stanno rivelando sempre più utili per far conoscere questa realtà.

Uno studio, quello di via Garibaldi, fra l’altro tutto al femminile: insieme a lei, infatti, ci sono anche Arianna Pagliai, di professione psicologa, e Stefania Bardelli, che invece è una massaggiatrice. “Ma sono alla ricerca – racconta – di altre figure che possano contribuire a completare la struttura”. Tante le “sfaccettature” della medicina naturale, “un vero e proprio universo”, grazie all’uso delle terapie biointegrate: “Non curo la malattia, ma la persona”. Non a caso, sulla base di quanto emerge, “si è in grado di creare un piano terapeutico e nutrizionale mirato e specifico, su misura per il paziente, per aiutarlo a superare disturbi e migliorare le patologie croniche, e in definitiva, la qualità della sua vita e della sua forma fisica, grazie alla medicina naturale personalizzata”. Insomma, tanti buoni motivi per conoscerla e fissare un appuntamento, dal luned’ al sabato, telefonando al numero 3338666283.