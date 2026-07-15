CARMIGNANO – Si è concluso positivamente l’intervento di bonifica occasionale del territorio nel Comune di Carmignano, nella zona di Poggio alla Malva, dove domenica scorsa era stato rinvenuto un residuato bellico. Si trattava di una bomba da mortaio da 4,2 pollici HE (High Explosive) inglese risalente alla seconda guerra mondiale, che è stata fatta brillare, e di conseguenza distrutta, in una cava nel Comune di Calenzano. A portare a termine l’intervento un nucleo CMD (Conventional Munition Disposal – Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dell’Esercito Italiano in concorso alla Prefettura di Prato e disposto dal Comando Territoriale Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.
Fatto brillare l’ordigno rinvenuto a Poggio alla Malva: era una bomba da mortaio inglese della seconda guerra mondiale
CARMIGNANO – Si è concluso positivamente l’intervento di bonifica occasionale del territorio nel Comune di Carmignano, nella zona di Poggio alla Malva, dove domenica scorsa era stato rinvenuto un residuato bellico. Si trattava di una bomba da mortaio da 4,2 pollici HE (High Explosive) inglese risalente alla seconda guerra mondiale, che è stata fatta brillare, […]