FdI Campi: “Grave incidente in via Barberinese questa mattina e traffico in tilt. Ma non è il primo episodio…”

CAMPI BISENZIO – Traffico in tilt questa mattina a Campi Bisenzio, con ripercussioni anche sui Comuni limitrofi, a causa di un incidente in via Barberinese che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un ciclista. L’uomo, classe 1949, è tuttora ricoverato in ospedale. “Questo non è il primo episodio che accade in via Barberinese, ma è l’ennesima dimostrazione di quanto quel tratto di strada sia pericoloso soprattutto se è consentito il passaggio di mezzi pesanti che, circolando, occupano più di una corsia e tenendo conto del fatto che gli stessi camionisti hanno da sempre segnalato la difficoltà nel fare delle manovre proprio in quel tratto di strada. Come Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto quanto sia importante la realizzazione delle due circonvallazioni (est ed ovest) che ormai aspettiamo da decenni ma di cui ancora non ne vediamo la completa realizzazione”: a dirlo è Giada Pucci (candidata al consiglio comunale per Fratelli d’Italia), che aggiunge: “La realizzazione del progetto delle circonvallazioni è di estrema importanza per il territorio e per la viabilità campigiana in quanto consentirebbero una diminuzione del traffico e di code costantemente presenti sulla via Barberinese. Per questo insieme al candidato sindaco Antonio Montelatici è stato inserito tra i primi punti all’interno del nostro programma elettorale”.