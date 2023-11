FdI: “Passata l’emergenza, la politica dovrà interrogarsi. San Piero a Ponti dimenticato da tutti…”

CAMPI BISENZIO – “È terribile la situazione che si sta vivendo nel Comune di Campi Bisenzio. Una vera tempesta d’acqua ha sconvolto la vita di tantissime persone, con effetti devastanti e traumatici per l’intera popolazione”: lo dicono i consiglieri metropolitani di FdI nel Centrodestra Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli e Alessandra Gallego. Ancora adesso “il livello dell’acqua è impressionante. In molti sono bloccati nelle loro case, senza elettricità e senza riscaldamento. Sono terribili i messaggi e le immagini che ci inviano tanti cittadini e anche tanti nostri amici personali. Il nostro cuore è vicino a tutti loro. C’è bisogno di unità delle istituzioni in questo momento per tirare fuori tutti il prima possibile da questa situazione. Una volta tratta in salvo l’ultima persona, la politica dovrà immediatamente interrogarsi, al fine di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la messa in sicurezza da questi eventi idrogeologici”.

“San Piero a Ponti sembra essere dimenticato da tutti. Quando accadono questi eventi non possiamo fare altro che guardare al cielo e rimboccarci le maniche. La cosa però che mi sento di dire, è che non ho visto ancora nessuno passare per le nostre strade, per sapere come stiamo. Siamo prigionieri nelle nostre case allagate senza corrente e senza nessuna possibilità di muoverci. Abbiamo saputo attraverso i social di queste fantomatiche idrovore che stanno arrivando ma l’acqua, al momento, non è scesa neanche di un millimetro. Mentre scrivo vedo che, purtroppo, sta iniziando nuovamente a piovere. Terminata l’emergenza credo che ci sarà tanto da chiarire e capire”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia a Campi Bisenzio Roberto Valerio.

(Fotografia scatta nella giornata del 3 novembre)