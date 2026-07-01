FdI “Poca sicurezza e degrado alla Stazione Fs di Sesto”

SESTO FIORENTINO – Più decoro e maggiore sicurezza alla stazione Fs di Sesto: è la richiesta avanzata dal gruppo di opposizione di FdI dopo le segnalazioni arrivate da cittadini e pendolari e il sopralluogo effettuato dalla consigliera Cristiana Massi. “La stazione rappresenta uno dei principali punti di accesso al territorio comunale e un nodo strategico per […]

SESTO FIORENTINO – Più decoro e maggiore sicurezza alla stazione Fs di Sesto: è la richiesta avanzata dal gruppo di opposizione di FdI dopo le segnalazioni arrivate da cittadini e pendolari e il sopralluogo effettuato dalla consigliera Cristiana Massi. “La stazione rappresenta uno dei principali punti di accesso al territorio comunale e un nodo strategico per migliaia di utenti ogni giorno. – si legge in una nota di FdI – Proprio per questo non può essere lasciata in condizioni che compromettono il decoro urbano e la serenità di chi la frequenta. Inoltre giova ricordare che la platea dei fruitori si allarga anche ai turisti che scelgono Sesto Fiorentino per soggiornare e visitare Firenze usando il treno come mezzo per raggiungere il capoluogo. Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino ritiene necessario un cambio di passo immediato”.

“La Polizia municipale, come abbiamo visto ieri dopo una mia chiamata al numero di reperibilità, – dichiara la consigliera Massi – non svolge servizio nelle ore notturne e nei giorni festivi. È una criticità che va affrontata con urgenza. Sarebbe opportuno istituire, sul modello di quanto già avviene nel Comune di Firenze, una pattuglia dedicata al contrasto del degrado urbano, operativa almeno nell’ambito dei Comuni della Piana fiorentina. Una soluzione di questo tipo consentirebbe anche di garantire una maggiore presenza sul territorio, alleggerendo al contempo il prezioso lavoro svolto dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e dalle volanti della Polizia di Stato, che già operano con organici spesso impegnati su molteplici fronti”. Sul tema interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Mengato, che chiede un coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale. “È necessario – dice Mengato – che gli organi di governo della città di Sesto Fiorentino attivino immediatamente una segnalazione formale e costante nei confronti della Polizia Ferroviaria e di Rfi affinché vengano rafforzati i controlli e gli interventi sulla stazione. Parallelamente occorre predisporre, insieme ad Alia e agli altri soggetti competenti, un piano straordinario di pulizia e ripristino del decoro, indispensabile per restituire dignità a un’infrastruttura così importante per tutto il territorio”.

“La sicurezza e il decoro – dice Virginia Alessandra Bel Fiore (FdI) – devono andare di pari passo con la solidarietà. È necessario aprire un confronto con Caritas e con le altre associazioni del territorio per individuare soluzioni dignitose per le persone senza fissa dimora che oggi occupano abitualmente gli spazi ferroviari e le banchine, trasformandoli, loro malgrado, in servizi igienici a cielo aperto e in aree di accumulo di rifiuti. Servono percorsi di assistenza che tutelino le persone più fragili, ma anche il diritto dei cittadini a vivere una stazione sicura, pulita e decorosa”. Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino continuerà a monitorare la situazione e presenterà le proprie proposte nelle sedi istituzionali competenti affinché la stazione torni ad essere un luogo sicuro, decoroso e all’altezza dell’importanza che riveste per l’intera area metropolitana”.