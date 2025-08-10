Ferragosto e commercio: sindacati sul piede di guerra

CAMPI BISENZIO – Dopo la diffida formale da parte delle sigle sindacali Filcams Cgil Firenze, Fisascat Cisl Fi-Po e Uiltucs Toscana zona Sesto Fiorentino alla Direzione del Centro Commerciale “a seguito di segnalazioni riguardanti richieste avanzate ad alcuni lavoratori e lavoratrici dei negozi interni di dichiarare preventivamente la propria adesione o meno allo sciopero proclamato per il 15 agosto”, interviene l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio.

“Ciò che sta accadendo al Centro Commerciale I Gigli purtroppo non è un caso isolato: – dicono gli assessori Lorenzo Ballerini e Carla Bonora – situazioni simili si registrano da anni anche in altri centri commerciali e in diversi comuni”. Per affrontare queste criticità, l’Assessore Lorenzo Ballerini, ha convocato per il mese di settembre un tavolo sulla buona occupazione, al quale parteciperanno rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle imprese, con l’obiettivo di garantire tutele concrete e durature.