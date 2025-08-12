Ferragosto, modifiche ai servizi di Alia Plures

FIRENZE – Alia Plures informa che venerdì, 15 agosto, i servizi forniti sul territorio dei 65comuni gestiti potranno subire variazioni. Non sarà attivo il ritiro rifiuti ingombranti a domicilio e resteranno chiusi al pubblico gli Ecocentri, così come non saranno in funzione gli Ecofurgoni. Inoltre, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, dove previsto per […]

FIRENZE – Alia Plures informa che venerdì, 15 agosto, i servizi forniti sul territorio dei 65comuni gestiti potranno subire variazioni. Non sarà attivo il ritiro rifiuti ingombranti a domicilio e resteranno chiusi al pubblico gli Ecocentri, così come non saranno in funzione gli Ecofurgoni. Inoltre, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, dove previsto per il 15 agosto, viene posticipato al giorno successivo sabato 16 agosto (nei Comuni in cui il servizio è svolto dal lunedì al venerdì) o domenica 17 agosto (nei Comuni in cui il servizio è svolto dal lunedì al sabato). Si invitano, quindi, i cittadini a consultare il calendario delle raccolte su Aliapp ed il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it. Si ricorda che i servizi saranno svolti rispettando il protocollo contro le ondate di calore, entrato in vigore a fine luglio, per garantire la protezione del personale operativo, e quindi svolgendo regolarmente i turni della mattina e spostando i pomeridiani ad orari notturni.

Per le aree in cui il sistema di gestione rifiuti è con cassonetto stradale, il servizio, nella giornata del 15 agosto, sarà erogato fino al 50% di quanto pianificato nella giornata. Sempre a Ferragosto il servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree interessate. Verrà, quindi, regolarmente effettuato nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, oltreché in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi previsti nel corso della giornata, così da garantire il decoro delle aree interessate. Venerdì 15 agosto, saranno, inoltre, chiusi al pubblico tutti gli Sportelli Alia ubicati sul territorio dei 65 Comuni serviti e gli sportelli integrati, Alia – Estra.

Infine, si ricorda che sarà chiuso per Ferragosto e nuovamente attivo nei giorni successivi il call center di Alia, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile). Al fine di avere informazioni sempre puntuali e aggiornate, Alia invita i cittadini a consultare il proprio sito web e a scaricare Aliapp, applicazione gratuita per sistemi Ios e Android, che permette di effettuare segnalazioni, prenotare il ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta e ricevere news in tempo reale sul proprio Smartphone.