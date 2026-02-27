Festa della donna a Carmignano: a marzo un mese di iniziative  

CARMIGNANO – Non solo l’8 marzo, ma molto di più. Il Comune inaugura l’articolato programma di iniziative che celebrerà, per un intero mese, la festa della donna 2026 con un evento, la mattina (alle 9) di sabato 7 marzo, tra benessere, sport e sociale: “Donne in cammino” si chiama la passeggiata ludico-motoria, aperta a tutti, curata in sinergia dall’assessorato alla cultura e dall’Uisp di Prato, che prenderà il via dal Comune per svilupparsi su un percorso ad anello lungo 4 km. “E’ la novità di quest’anno – dice l’assessore alle pari opportunità Maria Cristina Monni – di un programma, come sempre, pieno di appuntamenti dal forte impatto simbolico e culturale. Un momento bello, che parte dalle donne per estendersi ad un’intera comunità, felice di stare insieme, protagonista e in prima fila contro ogni discriminazione di genere. Lo scopo è infatti quello di raccogliere fondi a favore del centro antiviolenza La Nara di Prato”. La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di gadget e ristoro. Info sul sito del Comune (www.comune.carmignano.po.it) e all’indirizzo e-mail cultura@comune.carmignano.po.it.

Due momenti caratterizzeranno l’8 marzo di Carmignano: il primo è il pranzo (alle 13) benefico “Noi padrone del nostro corpo” al circolo Arci 11 Giugno di Carmignano, promosso dal coordinamento donne Spi Cgil Comuni medicei insieme allo stesso circolo 11 Giugno, il cui incasso sarà devoluto a Amref Healt Africa per sostenere progetti anti-mutilazione dei genitali femminili (info e prenotazioni 055 8712274); il secondo, a cura dell’assessorato alla cultura e dell’associazione teatrale Il Chiodo Fisso, sempre domenica 8 marzo ma nel pomeriggio (alle 16.15), è al Teatro di Comeana, con la 17° edizione del premio “Volti di donna” dedicato quest’anno alle “Donne nei negozi di Carmignano”. Prima dell’assegnazione dei riconoscimenti, sarà di scena lo spettacolo “Voci di donna – Le grandi voci femminili della musica italiana”, di e con Luana Primavera, Patrizia Marini e Salvatore Bruno (prenotazione, solo WhatsApp, al numero 349 2661239).

Domenica 15 marzo alle 15.30, la festa della donna si sposta al museo archeologico di Artimino con l’attività per famiglie (costo 5 euro) “Artumes, signora di Artimino”, su prenotazione: parcoarcheologioco@comune.carmignano.po.it. Il museo riserverà alle donne un’altra iniziativa: domenica 8 marzo praticherà l’ingresso ridotto (2 euro), per info 055 8718124. Le iniziative di marzo che Carmignano dedica alla festa della donna si concluderanno in sala consiliare con due serate culturali (alle 21), curate da Claudia Attucci del Gruppo d’incontri Il Campano e ispirate alle “Donne nel mondo antico”: mercoledì 18 sarà la volta di Hatshepsut e Cleopatra, mercoledì 25 di Iside d’Egitto e Maria di Nazareth.