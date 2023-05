Festa delle api e della biodiversità a Calenzano

CALENZANO – Torna la Festa delle api e della biodiversità promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione turistica di Calenzano. L’appuntamento è sabato 20 maggio, dalle 15 alle 18, alla piazzetta all’angolo tra via dei Prati e via di Macia, nel parco di Travalle. “Organizziamo la Festa delle api, arrivata alla terza edizione – spiega l’assessore all’ambiente Irene Padovani – per ricordare l’importanza degli insetti impollinatori per la biodiversità e l’agricoltura. Quest’anno ci rivolgiamo in particolare ai bambini con laboratori e attività per avvicinarli ai questi temi. Calenzano ha aderito alla rete dei Comuni amici delle api che prevede azioni di tutela e di sensibilizzazione verso la cittadinanza, ad esempio con progetti formativi nelle scuole o la creazione di aiuole in città con piante mellifere, amiche delle api”.

Il programma prevede il laboratorio “Costruiamo insieme le Api di Origami”, a cura di Kumi Suzuki di Origamare per bambini dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria presso Atc (telefono 055 0502161 – segreteria@atccalenzano.it). L’associazione Sale in Zucca propone “Piantiamo insieme i semi della biodiversità” per bambini di tutte le età. Con gli esperti di P.M. Model ci sarà “Pittura, costruisci e fai volare il tuo Aquilone”, laboratorio aper bambini di tutte le età. Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle ore 17 alle 18 “Caccia all’intruso: giochiamo insieme con le api”a cura dell’Associazione regionale produttori apistici toscani, per bambini dagli 8 anni. Inoltre nel pomeriggio saranno presenti un’arnia didattica, con gli attrezzi dell’apicoltore e uno stand del Comune in collaborazione con Arpat, dove ci sarà un “Honey bar” per l’assaggio del miele. I partecipanti ai laboratori riceveranno un gadget sul tema delle api e della biodiversità. Per chi vorrà assaggiare i prodotti locali, ci sarà una merenda a cura del Distretto Biologico di Calenzano. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 maggio alle 13 presso ATC (telefono 055.050.2161 – segreteria@atccalenzano.it): gratuita per bambini, 10 euro per gli adulti.