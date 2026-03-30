Festival Sguardi Sensibili dal 2 al 24 aprile alla Lucciola e al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Al via il 2 aprile Il Festival sguardi sensibili organizzato dall’associazione Zera in programma alla Lucciola e al centro Berti fino al 24 aprile. Tra gli ospiti Sara Bosi, Alessandro Benvenuti, Gioele Bruni, Alessia De Rosa. Gran parte delle iniziative è a ingresso libero, per alcuni spettacoli si spendono al massimo 12/10 euro. “L’arte non è solo espressione – spiegano i direttori artistici del Festival, Andrea Bruni e Alessia De Rosa di Zera – ma anche uno strumento sociale di benessere e riflessione. Il teatro e i linguaggi creativi diventano occasioni per aprire nuove prospettive di accoglienza e per spostare lo sguardo là dove non siamo abituati a guardare. Questa prima edizione nasce per stimolare riflessioni inedite, promuovere nuove consapevolezze e offrire strumenti per agire, con l’obiettivo di costruire una società capace di riconoscere e accogliere la propria natura pluralista e multiforme”.

Giovedì 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo, l’apertura del festival è affidata allo spettacolo “A piccoli pezzi”, monologhi teatrali di e con Adelaide Mancuso e Gioele Bruni, per un racconto in una forma ironica di come una persona neurodivergente può crescere e vivere in un mondo “standard” (La Lucciola, alle 21). Sabato 11 (Centro Espositivo Antonio Berti, alle 17) si inaugura la mostra “Non so come dirlo” di Gioele Bruni: il suo segno artistico si muove tra il mondo del teatro e quello della grafica costruendo un percorso spiazzante e sincero, mescolando disegni, fatti a mano o digitali, fotografie e vide arte. Domenica 12 “Storto”, lo spettacolo per ragazzi (vincitore Premio Scenario Infanzia) con Elisa Vitiello e Vieri Raddi, ci parla di barriere e di modi per superarle (La Lucciola alle 17). Giovedì 16 “Connessioni per un futuro inclusivo”, la tavola rotonda sulla rete dei servizi a sostegno delle neurodivergenze, in collaborazione con la Società della Salute (La Lucciola alle 21). Venerdì 17 e sabato 18 l’attrice Sara Bosi – già nel cast del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek – in scena con lo spettacolo “Darling”, un invito a guardare differenti realtà quotidiane attraverso sguardi femminili (La Lucciola, alle 21). Domenica 19 Alessandro Benvenuti presenta il suo nuovo libro “Il teatro della sorpresa” edito da Florence Art Edizioni (La Lucciola, alle 17), a seguire (alle 18.30) il documentario “I mille cancelli di Filippo”, con Filippo Zoi, regia di Adamo Antonacci. Venerdì 24 aprile il festival si chiude con “Spazi. Racconto di una fioritura”, uno spettacolo di e con Alessia De Rosa, scritto con Andrea Bruni (alle 21). Informazioni e programma completo sul sito lucciolasesto.it.