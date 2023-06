Fi-Pi-Li, Torselli (FdI): “Giani si è accorto ora che la gestione della Città metropolitana non funziona?”

FIRENZE – “Fa sorridere il governatore Giani che si accorge solo ora dell’incapacità della Città metropolitana di Firenze nel gestire la principale arteria stradale che collega il capoluogo alla costa. Che scoperta, sono anni che lo diciamo”: a dirlo è Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Non so se fa ancora più sorridere il fatto che il governatore dica che cambierà tutto quando ci sarà Toscana Strade. Per ora – aggiunge – vediamo questa fantomatica società solo nei bilanci regionali, Toscana Strade non è ancora partita, ma la Regione ha già speso milioni di euro per costituirla. Nonostante questi investimenti, la Fi-Pi-Li è ancora un colabrodo e si impiegano ore per fare pochi chilometri. Caro Giani, se la società ancora non c’è è solo una tua responsabilità”.