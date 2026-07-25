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Fiera d’Agosto e cambio di posteggi per il mercato settimanale

SESTO FIORENTINO – In occasione dello svolgimento della Fiera d’Agosto, sabato 29 e sabato 5 settembre, i posteggi assegnati in piazza Lavagnini nell’ambito del mercato settimanale subiranno uno spostamento temporaneo.

SESTO FIORENTINO – In occasione dello svolgimento della Fiera d’Agosto, sabato 29 e sabato 5 settembre, i posteggi assegnati in piazza Lavagnini nell’ambito del mercato settimanale subiranno uno spostamento temporaneo.