Fiera d’Agosto e cambio di posteggi per il mercato settimanale

CAMPI BISENZIO – L’amore non ha età e non ha limiti. Lo racconta bene la storia di Annamaria ed Edward, entrambi ottantassettenni, insieme da 65 anni. Lei è ospite da pochi mesi alla Rsa La Mimosa, gestita dal Consorzio Zenit, a causa di un decadimento cognitivo sopraggiunto dopo una polmonite bilaterale. Lui è rimasto a vivere nella loro […]
CAMPI BISENZIO – Il cancello di ingresso è chiuso e quello che balza subito agli occhi è il manifestino con la richiesta di aiuto affisso sulle sbarre. Già perché da sabato 18 luglio si sono perse le tracce di Muschio, caprone di 15 anni “abitante” del Rifugio Chico Mendes a San Donnino. Come ogni sera, […]
PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]