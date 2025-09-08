Fino a 750 euro alle famiglie poggesi per sport e musica: i Giullari lanciano il bando e si preparano all’Assedio alla Villa

POGGIO A CAIANO – L’estate de I Giullari Odv non è finita: in attesa di ritrovarli dal 19 al 21 settembre con il loro stand presso l’Assedio alla Villa di Poggio, l’associazione benefica poggese lancia la nuova edizione del bando “I Giullari per lo sport e la musica”, con l contributo e il patrocinio del Comune. […]

POGGIO A CAIANO – L’estate de I Giullari Odv non è finita: in attesa di ritrovarli dal 19 al 21 settembre con il loro stand presso l’Assedio alla Villa di Poggio, l’associazione benefica poggese lancia la nuova edizione del bando “I Giullari per lo sport e la musica”, con l contributo e il patrocinio del Comune. Un aiuto concreto alle famiglie di Poggio a Caiano per favorire appunto lo sport e la musica fra i più giovani: grazie a un impegno economico di 6.000 euro complessivi, l’iniziativa mette a disposizione fino a 250 euro per ciascun ragazzo o ragazza under 18 residente a Poggio a Caiano e appartenente a famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro, per un massimo di 750 euro per nucleo familiare (contributo variabile a seconda della fascia Isee).

“Siamo davvero entusiasti di poter confermare anche per il 2025/2026 questo progetto – dice Lorenzo Coppini, presidente de I Giullari Odv – perché crediamo che lo sport e la musica siano strumenti fondamentali per la crescita dei ragazzi. Tramite il costante sostegno della comunità poggese, possiamo restituire parte di quanto raccogliamo con le nostre attività direttamente alle famiglie del territorio. Ringraziamo il Comune per il patrocinio e per il supporto che ci rinnova di anno in anno, segno di grande attenzione dedicata alle persone in difficoltà”. Le domande potranno essere presentate dall’8 settembre al 31 dicembre tramite Pec all’indirizzo giullari@pec.it o consegnate a mano presso la sede Vab di Comeana su appuntamento. La modulistica e maggiori dettagli sono consultabili dal sito www.giullari.org. Il contributo verrà erogato a fronte della dimostrazione di iscrizione e pagamento delle quote per attività sportive o musicali sostenute fra il 1 settembre e il 31 dicembre 2025.

“I Giullari Odv – si legge in una nota – continuano così la loro storia di solidarietà, mettendo a disposizione della cittadinanza i proventi raccolti con le proprie iniziative. Con questo spirito saremo presenti con un nostro stand alle tre serate dell’Assedio alla Villa (19-21 settembre), l’evento dell’anno per I Giullari, che costituisce un grande momento di raccolta fondi. Durante l’Assedio, infatti. sarà possibile incontrare i volontari, informarsi sul tesseramento e anche diventare parte attiva dell’associazione”.