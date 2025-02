Florence Short Film Festival: il Cinema La Compagnia ospita il festival internazionale del corto cinematografico

FIRENZE – Decine i registi da sessanta paesi del mondo, ventuno i film in gara, sette le anteprime italiane: torna più forte che mai la decima edizione del Florence Short Film Festival, in calendario dal 6 all’8 febbraio nella cornice del Cinema La Compagnia di Firenze. Da vetrina per giovani registi emergenti a festival dal respiro internazionale il passo è stato breve per il Florence Short Film Festival, frutto di un’intuizione di Dario Bracaloni e Lorenzo Borghini, che da nove edizioni portano in città personalità del mondo dell’accademismo e della critica cinematografica, attori, cineasti e opere tra le più interessanti della scena cinematografica internazionale nell’ambito del cortometraggio, del documentario e dell’animazione. Sono queste, infatti, le tre categorie che vedranno protagonisti i ventuno film in concorso, con sette anteprime italiane, selezionate tra 440 opere provenienti da sessanta paesi, che concorreranno per il Premio della giuria, il Premio del pubblico e, per la prima volta, il Premio speciale Fabrizio Borghini, una scultura dell’artista Luciano Manara all’opera che saprà meglio rievocare la memoria storica o artistica di un luogo o di un periodo. Una decima edizione, dunque, che punta ancora più in alto rafforzando l’internazionalità della proposta, consolidando e ampliando il pubblico e coinvolgendo famose personalità del cinema italiano e internazionale. Dall’ottava edizione il festival è anche laboratorio didattico con Masterclass tenute da personalità del calibro di Alessandro Roia, Giovanni Veronesi, Gianfranco Pannone e Alessandro Rak, con l’obiettivo di promuovere la formazione dei nuovi registi di domani e diffondere la cultura cinematografica. Per conoscere tutti i dettagli e rimanere aggiornati sul festival: https://www.florenceshortfilmfestival.com/index.html.

Sara Coseglia