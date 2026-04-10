Fondazione Ami: bomboniere solidali per sostenere l’area materno-infantile del Santo Stefano

PRATO – Trasformare un momento di festa in un gesto di solidarietà. È questa l’idea alla base delle bomboniere solidali della Fondazione Ami Prato, disponibili su ordinazione per chi desidera celebrare eventi importanti sostenendo allo stesso tempo i servizi dedicati alle mamme e ai bambini del territorio. Un progetto realizzato e portato avanti grazie all’opera […]

PRATO – Trasformare un momento di festa in un gesto di solidarietà. È questa l’idea alla base delle bomboniere solidali della Fondazione Ami Prato, disponibili su ordinazione per chi desidera celebrare eventi importanti sostenendo allo stesso tempo i servizi dedicati alle mamme e ai bambini del territorio. Un progetto realizzato e portato avanti grazie all’opera dalle volontarie della fondazione che confezionano manualmente le bomboniere. Ne esistono tre diverse versioni: una scatolina, un sacchetto in cotone e un segnalibro accompagnato da una matita. Ogni bomboniera viene preparata con confetti e pergamena personalizzata diventando così un ricordo simbolico dell’evento che contribuisce a sostenere un progetto di valore sociale.

“Le nostre bomboniere solidali sostituiscono la classica oggettistica che solitamente si acquista in queste occasioni, trasformando un evento in un concreto gesto di solidarietà’ – spiega Claudio Sarti, presidente della Fondazione Ami Prato –. Un piccolo oggetto che diventa così un segno concreto di attenzione verso la comunità, capace di unire il valore della festa con quello della solidarietà”. La donazione richiesta per l’ordinazione delle bomboniere è detraibile fiscalmente e il ricavato è destinato all’ area materno-infantile dell’ospedale di Prato e al territorio. Attraverso questa iniziativa la Fondazione Ami continua infatti a supportare il potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali della Usl Toscana Centro – ambito pratese, dedicati alle donne in gravidanza, ai bambini in età pediatrica e al benessere delle famiglie. Per assicurarsi i prodotti è consigliata la prenotazione, contattando la sede della Fondazione Ami Prato al numero 0574/801312 oppure scrivendo una mail a info@amiprato.it.