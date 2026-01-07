Forza Italia Prato dopo la chiusura del tesseramento: “Il bilancio è positivo, adesso via alla fase congressuale”

PRATO – “La campagna di tesseramento di Forza Italia a Prato, conclusasi lo scorso 19 dicembre, ha fatto registrare un incremento significativo delle adesioni rispetto agli anni precedenti. Un risultato che, a distanza di poco tempo dalla chiusura, conferma un trend positivo e una rinnovata attenzione verso il progetto politico del partito sul territorio”: parole, queste, del commissario provinciale Francesco Cappelli (nella foto).

“Un dato particolarmente rilevante – aggiunge – è il rientro, dopo molti anni, di figure di grande esperienza politica e culturale come l’ex parlamentare Riccardo Mazzoni, Umberto Cecchi, storico giornalista, Andrea Amerini, già consigliere comunale del Popolo della Libertà, e Sergio Toccafondi, storico, in questo caso, esponente del centrodestra pratese ed ex capogruppo in Provincia, che hanno scelto di tornare a impegnarsi attivamente in Forza Italia con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla crescita del partito sul territorio. Questi rientri rappresentano un segnale politico chiaro di ricomposizione forte dell’area moderata, che in Forza Italia ritrova una casa comune, una linea riconoscibile e una prospettiva politica credibile. Nel corso della campagna hanno inoltre formalizzato l’iscrizione Giulio Mencattini, con un percorso politico che include Udc e Italia Viva, Veronica Versace Scoppelliti, già segretaria provinciale di Italia Viva, ed Eleonora Gadola, già esponente della lista civica Silli, a testimonianza di un partito capace di attrarre esperienze diverse e di proporsi come punto di sintesi per un’area moderata e riformista”.

Forza Italia a Prato, conclude Cappelli, “sta ricostruendo un partito solido e strutturato, fondato su un equilibrato mix tra giovani e persone di esperienza, in grado di valorizzare competenze, professionalità e nuove energie. Un percorso che punta alla costruzione di una squadra forte, credibile e competente, capace di affrontare con serietà le sfide amministrative e politiche che attendono la città. Con la chiusura del tesseramento si è ora aperta la stagione congressuale: si è in attesa della comunicazione ufficiale da parte degli organismi regionali sulla data del congresso provinciale, previsto indicativamente nel mese di gennaio. Il percorso avviato in questi mesi conferma la crescita di Forza Italia come forza aggregante e centrale del centrodestra pratese, capace di ricomporre l’area moderata, favorire unità e costruire una coalizione solida e credibile. L’obiettivo è rafforzare questo ruolo, mettendo Forza Italia nelle condizioni di contribuire in modo determinante alla definizione di una proposta di governo cittadino condivisa, alternativa alla sinistra e all’altezza delle sfide che attendono Prato”.