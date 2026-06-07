Fra biodiversità ed educazione ambientale: inaugurato “Il giardino delle api” della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Dalle api c’è sempre da imparare. E’ questa la sintesi del pomeriggio di sabato 6 giugno nel parco di Villa Il Palagio. Un appuntamento a cui la Misericordia di Campi Bisenzio ha lavorato intensamente nelle ultime settimane e che nel primo fine settimana del mese è diventato realtà. E’ stato infatti inaugurato infatti “Il giardino delle api”, il primo apiario di una Misericordia in Italia, e che, come ha sottolineato il Provveditore Cristiano Biancalani, è “il frutto di un miracolo di collaborazione”. Un anno di lavoro il percorso che è stato necessario per arrivare al taglio del nastro. Alla presenza dell’amministrazione comunale, con il vicesindaco Federica Petti, gli assessori Daniele Matteini e Simona Pizzirusso e la vicepresidente del consiglio comunale, Elena Fiesoli. Ma anche di Anna Trassi, sindaco di Lamporecchio. Insieme a loro anche Rossella Centineo, responsabile di area per Firenze, Prato e Pistoia di Chianti Banca, Cristina Domenichini, dirigente dell’Istituto comprensivo Margherita Hack, Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi, Adriano Rossi, presidente dell’Avis campigiana, il comandante della Polizia locale Simone Orvai, Emanuele Ciulli e Luca Michelini (Knorr-Bremse) e Lucia Lunghini (Beyfin), aziende che hanno collaborato con la Misericordia per la realizzazione dell’apiario, oltre naturalmente ad Apicoltura Urbana. Un nuovo spazio dedicato alla tutela della biodiversità e all’educazione ambientale. Con tante famiglie e bambini che hanno partecipato a quello che è stato un momento di condivisione, curiosità e crescita per tutta la comunità. “Vogliamo che questo spazio – ha aggiunto Biancalani – non resti fine a se stesso, ma sia totalmente accessibile e inclusivo”. Uno spazio che sarà a disposizione delle scuole e di tutte le realtà associative del territorio. Non a caso lo stesso Biancalani insieme al vicesindaco Petti hanno firmato il Patto educativo della Misericordia con il Comune di Campi Bisenzio, a sancire quella collaborazione che anche l’apertura dell’apiario ha ribadito.