Fra divertimento e cultura: tutti gli appuntamenti dell’arena estiva al Palagio della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Estate ricca di appuntamenti all’interno dell’arena estiva inaugurata lo scorso 20 giugno e che la Misericordia di Campi Bisenzio ha voluto all’interno di Villa Il Palagio in occasione dei festeggiamenti per il 480° dalla nascita della Confraternita. Uno spazio dove poter passare un po’ di tempo in tutta tranquillità, mangiando qualcosa o […]

CAMPI BISENZIO – Estate ricca di appuntamenti all’interno dell’arena estiva inaugurata lo scorso 20 giugno e che la Misericordia di Campi Bisenzio ha voluto all’interno di Villa Il Palagio in occasione dei festeggiamenti per il 480° dalla nascita della Confraternita. Uno spazio dove poter passare un po’ di tempo in tutta tranquillità, mangiando qualcosa o assistendo alla presentazione di un libro. Per quanto riguarda gli appuntamenti enogastronomici, questa sera, giovedì 2 luglio, a partire dalle 19.30, “Apericena (Gran piatto più bevuta 15 euro)”, venerdì 10 e sabato 11 luglio “Festival della pizza salernitana” in collaborazione con la Misericordia di Salerno che porta a Campi Bisenzio il famoso maestro pizzaiolo Marco Di Pasquale della pizzeria “Il Giardino degli Dei” di Salerno, mercoledì 15 apericena e cabaret (in tutti i casi è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 335 1083120), venerdì 17 alle 18, invece, apertura del chiosco in occasione di “Luglio Bambino”.

Per quanto riguarda gli altri eventi, tutti a cura del circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti, questa sera, giovedì 2 luglio, alle 21.30, si parlerà di “Ecologia (e) matematica” insieme al professor Massimo Materassi (L’ecologia e la matematica sembrano essere due campi completamente diversi dell’ indagine scientifica. In questa breve presentazione si mostra come le teorie matematiche sui sistemi dinamici possano costruire modelli di ecosistemi utili a predire il comportamento delle specie selvatiche). Domani, invece, venerdì 3 luglio, sempre alle 21.30, presentazione del libro “Tiziano Terzani mi disse. Nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto” di Jacopo Storni, incontra l autore il giornalista Mauro Banchini. Sabato 11 luglio alle 21.30 serata di divulgazione scientifica tenuta dal professor Andrea Barucci del Cnr di Firenze sul tema “Intrecci nell’era dell’intelligenza artificiale – Una peculiare contaminazione fra saperi” (Un viaggio fra innovazione, scienza e cultura: dalla medicina moderna allo studio degli antichi testi egizi, fino a paleontologia e spazio). Martedì 14 luglio alle 21.30 presentazione del libro ”Giuliacarla Cecchi” di Cristina Giorgetti. Al termine della presentazione si terrà una sfilata di abiti della maison con le ragazze della Misericordia di Campi Bisenzio e di altre associazioni di volontariato del territorio.

Venerdì 17 luglio alle 21.30 presentazione del libro “Un nido di memorie” di Luigi Dei (già rettore dell’ Università degli studi di Firenze), incontra l’autore la direttrice del Teatrodante Carlo Monni Sandra Gesualdi. Giovedì 23 luglio alle 21.30 presentazione della stagione teatrale 2026/2027 del Teatrodante Carlo Monni con Sandra Gesualdi, direttrice generale, e Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti. A seguire recital di poesie a cura dello stesso Andrea Bacci e della scuola del Teatrodante Carlo Monni. Giovedì 3 settembre alle 21.30 presentazione del libro “Per non distogliere lo sguardo – La legalità insieme ai giovani” a cura di Spi Cgil Campi Bisenzio, con interventi di Pietro Grasso e Beniamino Deidda; introduzione di Federica Petti, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio, interventi di: Luana Mugnai (Spi Cgil Campi Bisenzio), Chiara Tozzi (Spi Cgil Firenze), Giovanni Esposito (Libera Associazione contro le mafie), Matteo Franza, già studente del liceo scientifico Agnoletti, e Beniamino Deidda, già procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, modera Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni. Venerdì 11 settembre alle 21.30 presentazione del libro “Don Milani domani. Tutto è possibile” di Giovanna Maria Carli, introduzione di don Andrea Bigalli. Durante la serata sarà proiettato l’ omonimo film documentario scritto e diretto dalla stessa autrice.