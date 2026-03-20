PRATO/CAMPI BISENZIO – A causa di lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 23.30 di martedì 24 marzo alle 5 di mercoledì 25 marzo, si registreranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Macrolotto 2, Grignano, Paperino, Le Badie, Le Fontanelle, Santa Maria e San Giorgio a Colonica e le zone di Capalle più vicine al confine di Prato. La situazione tornerà a normalizzarsi in tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Fra martedì 24 e mercoledì 25 marzo lavori agli impianti di Publiacqua: problemi con l’acqua a Prato e Campi, ecco dove
PRATO/CAMPI BISENZIO – A causa di lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 23.30 di martedì 24 marzo alle 5 di mercoledì 25 marzo, si registreranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Macrolotto 2, Grignano, Paperino, Le Badie, Le Fontanelle, Santa Maria e San Giorgio a Colonica e le zone di Capalle più […]