Fra rievocazione storica e fede, a Signa torna la festa della Beata Giovanna. Tutti gli appuntamenti

SIGNA – Al via a Signa una nuova edizione della festa della Beata Giovanna, una delle occasioni più sentite dalla popolazione, ovvero quando rievocazione storica e fede religiosa si uniscono dando vita a un’iniziativa di grande spettacolarità. Si comincia domenica 9 aprile con la messa in occasione della Santa Pasqua alle 19 nella Pieve di San Giovanni Battista durante la quale ci sarà l’apertura dell’urna contenente le spoglie della Beata Giovanna. Il Lunedì dell’Angelo si concentrano invece le celebrazioni per la Beata quando il corteo storico, gli sbandieratori e il gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile, insieme ai figuranti e alle autorità civili e militari, sfileranno per le vie cittadine in un percorso che dalla chiesa di San Lorenzo toccherà via Giovanni XXIII, piazza Cavour, via Giuseppe Verdi, via Roma, parco di Villa San Lorenzo, via Beata Giovanna, via degli Alberti, via dei Berti, via dell’Edera, via Dante Alighieri per terminare sul sagrato della Pieve di San Giovanni Battista.

Proprio in piazza Cavour, alle 12, la cerimonia conclusiva con l’esibizione degli sbandieratori del corteo storico, l’ostensione delle reliquie della Beata e la solenne benedizione. Una vera e propria festa che prosegue per tutta la giornata di lunedì 10 aprile grazie alle giostre del Luna Park in via della Resistenza (aperte fino alle 24), ai tanti stand di generi alimentari e prodotti tipici fra piazza della Repubblica e via Roma (fino alle 21) e il concerto alle 16 a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa all’interno della Pieve di San Lorenzo. In quest’occasione anche l’apertura straordinaria dalle 9 alle 13 della mostra “Nel segno di Puccini” di Cristina Falcini all’interno della Sala dell’Affresco. “Siamo davanti a una delle manifestazioni più attese dalla comunità di Signa – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – e, come ogni anno, nel nome della Beata Giovanna, Signa si stringe intorno alla sua Beata raggiungendo l’anima di ogni signese e unendo autorità, cittadini e associazioni di ogni tipo”. La funzione di martedì 11 aprile, giorno di Beatino, con inizio alle 21 nella Pieve di San Giovanni Battista metterà fine alle celebrazioni con la chiusura dell’urna della Beata Giovanna.