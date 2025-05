Fra socialità, Costituzione e referendum: il 2 giugno a Campi Bisenzio si festeggia con Anpi e “Vivere il Rosi”

CAMPI BISENZIO – Lunedì 2 giugno la sezione Anpi Lanciotto Ballerini promuove un momento di festa e riflessione in occasione della festa della Repubblica. L’appuntamento è alle 11.30 presso il circolo di via Cellerese, sede dell’associazione “Vivere il Rosi”. L’iniziativa, infatti, “A pranzo per la Costituzione”, patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio, è pensata per […]

CAMPI BISENZIO – Lunedì 2 giugno la sezione Anpi Lanciotto Ballerini promuove un momento di festa e riflessione in occasione della festa della Repubblica. L’appuntamento è alle 11.30 presso il circolo di via Cellerese, sede dell’associazione “Vivere il Rosi”. L’iniziativa, infatti, “A pranzo per la Costituzione”, patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio, è pensata per celebrare insieme i valori fondanti della Repubblica italiana, con un pranzo conviviale che vedrà protagonisti i sapori della tradizione toscana. Disponibili, su prenotazione, varianti vegetariane e vegane (il contributo richiesto è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 12 anni). Il momento conviviale sarà arricchito inoltre dall’intrattenimento musicale del coro Toscantando e da una lotteria con premi, offerti grazie al contributo della sezione soci Coop di Campi Bisenzio e di Anpi Calenzano.

“Oltre a essere un’occasione di socialità, – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – il pranzo del 2 giugno si inserisce nella serie di iniziative di sensibilizzazione sul referendum promosso da sindacati e associazioni, fra cui la stessa Anpi, dell’8 e 9 giugno prossimi”. Per partecipare al pranzo è richiesta la prenotazione, telefonando al numero 339 2408057 (anche via WhatsApp) oppure allo 055 8969331. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Auser “Vivere il Rosi”, Spi Cgil Lega “Teresa Noce”, Anpi Calenzano e sezione soci Coop di Campi Bisenzio”.