PRATO – La Provincia di Prato informa che, a seguito delle verifiche tecniche per la messa in sicurezza di un tratto della Sp 11 (via Carmignanese km 0,750), interessato da un movimento franoso lato monte, è stata emessa un’ordinanza con l’istituzione del senso unico alternato. Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare la caduta di sassi e terreno sulla strada, sono stati sistemati blocchi in cemento, tipo Legoblock, a protezione della carreggiata.
Frana, in via Carmignanese senso unico alternato
PRATO – La Provincia di Prato informa che, a seguito delle verifiche tecniche per la messa in sicurezza di un tratto della Sp 11 (via Carmignanese km 0,750), interessato da un movimento franoso lato monte, è stata emessa un’ordinanza con l’istituzione del senso unico alternato. Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare la caduta […]