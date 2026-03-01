Fratellanza Popolare di San Donnino: Alessio Ciriolo confermato presidente

CAMPI BISENZIO – Alessio Ciriolo confermato presidente della Fratellanza Popolare di San Donnino. E, insieme a lui, Lucia Chieffo come vice. Questo l’esito del primo consiglio successivo alle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’associazione. Da sottolineare anche l’ingresso di tre giovanissimi nel direttivo, oggi composto così: Alessio Ciriolo presidente, Lucia Chieffo vicepresidente, Mauro Elbetti segretario, Tommaso Cecchini cassiere, Piera Dallai, Massimo Bacci, Irene Bindi, Luisa La Cascia, Nino Marzano, Gabriele Tarchi. Lisabetta Bagnoli, Francesco Lotti, Sergio Bracau, Giovanni Militello e Stefano Saccardi (questi ultimi due delegati dal consiglio rispettivamente ai donatori di sangue e ai rapporti con il Pas, ma non consiglieri).

“A seguito del rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione – ha detto Ciriolo – desidero esprimere a nome mio e di tutti i neoeletti un sentito ringraziamento ai volontari e ai soci che con la loro partecipazione hanno reso possibile questo importante momento di vita democratica. Il nuovo consiglio ha confermato la propria fiducia nei confronti del sottoscritto nel ruolo di presidente e di Lucia Chieffo come vicepresidente. Una continuità che rappresenta per noi uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nel lavoro svolto fino a oggi al servizio della comunità”.

“Mi fa particolarmente piacere, inoltre, – aggiunge Ciriolo – sottolineare l’ingresso nel consiglio di nuovi consiglieri, alcuni anche molto giovani. Crediamo fortemente che la forza della Fratellanza stia proprio nel giusto equilibrio tra l’esperienza maturata negli anni e la voglia di fare, l’entusiasmo e le idee nuove delle giovani generazioni. Questo mix è fondamentale per affrontare le sfide future e continuare a crescere. La n ostra associazione è una realtà viva grazie alle persone che ogni giorno dedicano tempo, energie e cuore al volontariato: nei servizi sanitari, nella protezione civile, nelle attività sociali e in tutte le iniziative a favore del territorio”.

“Rivolgo infine un appello a tutti i cittadini: abbiamo bisogno di nuovi volontari. C’è spazio per tutti, ognuno può dare il proprio contributo secondo le proprie possibilità e disponibilità. Diventare volontari significa entrare a far parte di una grande famiglia, imparare, crescere e soprattutto essere utili agli altri nei momenti di bisogno. Le porte della Fratellanza sono sempre aperte. Chiunque voglia avvicinarsi al volontariato può contattarci o venire a trovarci in sede per avere informazioni sui corsi di formazione e sulle attività. Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio, portando avanti i valori che da sempre contraddistinguono la nostra associazione”.