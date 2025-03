Fratellanza Popolare di San Donnino, un impegno costante sul territorio. Trentacinque i volontari impegnati con la Protezione civile

CAMPI BISENZIO – In attesa di un fine settimana attraversato di nuovo da un’ondata di maltempo (sabato 22 è prevista un’allerta meteo arancione), la Fratellanza Popolare di San Donnino in questi giorni “ha tirato un po’ il fiato”. e ha fatto un breve bilancio di quella che è stata l’attività sul territorio da venerdì a domenica scorsi, come spiega il suo direttore Andrea Filippini. Tutti giorni in cui l’associazione di via delle Molina si è dedicata prevalentemente ad attività di Protezione civile sul territorio con 35 volontari impegnati. Attività svolta fra Campi Bisenzio e San Donnino per liberare garage e cantine dall’acqua e dal fango, sistemazione e controllo delle strade. Oltre a ciò, ha collaborato nell’evacuazione di otto persone che sono state accompagnate all’interno della scuola Matteucci con un presidio, da parte degli stessi volontari, di due giorni. Di particolare rilievo, infine, l’impegno fra via delle Molina e via dei Bassi, entrambe le strade vicine alla sede della Fratellanza con un occhio di riguardo soprattutto per il Fosso macinante che non poche preoccupazioni ha provocato fra i residenti nella zona.