Fratelli d’Italia: “A San Donnino continua  l’emergenza sicurezza e di ordine pubblico”

CAMPI BISENZIO – “Non possiamo fare finta di non ascoltare il grido di aiuto che i cittadini di San Donnino stanno chiedendo da ormai troppo tempo e con cui segnalano innumerevoli furti nelle abitazioni, danni alle automobili, episodi gravi di ordine pubblico dove le persone hanno paura a camminare per strada perché vengono infastidite o aggredite”: la questione è sollevata da Giada Pucci, candidata al consiglio comunale di Campi Bisenzio nelle file di Fratelli d’Italia e che per questo sottoscrive appieno la proposta lanciata dal candidato sindaco Antonio Montelatici “di assumere nuovi agenti della Polizia municipale al fine di avere una maggiore presenza delle pattuglie su strada e nelle ore notturne. Pensiamo sia necessario incrementare il coordinamento con tutte le forze dell’ordine, così come è necessario mettere a punto un nuovo piano di videosorveglianza, installando telecamere nelle aree più a rischio e attivando quelle già installate, oltre che a migliorare l’illuminazione pubblica. Il nostro obiettivo è quello di mettere in atto azioni concrete e fattibili che facciano da deterrente per migliorare la sicurezza dei cittadini campigiani”.