Fratelli d’Italia: “Festività natalizie, occasione persa per il rilancio del centro storico di Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – “Le festività natalizie si stanno rivelando come un’occasione persa per il rilancio del centro storico di Campi Bisenzio”: lo dicono Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice Fratelli d’Italia, e il capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Roberto Valerio (nella foto). Che poi spiegano il perché della loro presa di posizione: “Questa amministrazione comunale sta investendo veramente troppo poco per una ripresa economica dei negozi del centro. Quella delle festività natalizie era un’occasione da non perdere. Invece quello in arrivo è un Natale che si prospetta davvero parco a Campi Bisenzio. L’anno scorso, giustamente, fu dettato dalla catastrofe dell’alluvione, ma quest’anno ci aspettavamo davvero un po’ di più dell’albero in piazza e delle lucine appese. Poche le iniziative natalizie per i bambini in confronto all’offerta dei Comuni limitrofi. Niente pista di pattinaggio sul ghiaccio, niente slitte trainate da cavalli, o iniziative del genere, solo un piccolo mercatino, che di gente ne attrae veramente poca negli ormai pochi rimasti negozi del centro. Poche le illuminazioni. L’unico presente: Babbo Natale sotto l’atrio del Comune, per fortuna il pezzo forte c’è. Al contrario ci aspettavamo qualcosa che coinvolgesse davvero e creasse un po’ di “movimento” per risollevare le sorti di Campi Bisenzio”.