Fratelli d’Italia: “Mondo Convenienza, vicenda preoccupante. La politica faccia la propria parte per trovare una soluzione”

CAMPI BISENZIO – Anche Fratelli d’Italia, per voce della referente campigiana Pierfrancesca Gallorini, entra nel dibattito in merito alla vertenza di Mondo Convenienza. “La vicenda dei lavoratori di Mondo Convenienza – spiega in un comunicato – è assai complicata e sta degenerando in situazioni che vanno ben oltre una protesta ordinata. Da un lato occorre ascoltare le istanze dei lavoratori che lamentano condizioni inique attraverso concertazioni con l’azienda, ma dall’altro è assurdo assistere a una vera e propria lotta tra dipendenti. Così come sono inaccettabili i picchetti di alcuni lavoratori che impediscono ai loro colleghi di entrare in azienda”.

“Auspichiamo – conclude – che si possa raggiungere presto un accordo e che la vicenda, che assume già toni preoccupanti, si risolva sui tavoli preposti. Il Comune di Campi tolga ogni ideologia poltica dalla vicenda e faccia la sua parte aiutando a trovare accordi tra le richieste dei lavoratori e la proprietà e faccia di tutto per evitare episodi di picchettaggio di aziende in appalto e lotte tra dipendenti: la protesta rimanga ordinata e nel rispetto delle regole sindacali. E la propria parte la faccia anche la politica a ogni livello per trovare le soluzioni adeguate. A iniziare del dismettere posizioni isteriche, false e rancorose di chi ancora crede di essere in compagna elettorale”.