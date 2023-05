“Frida Kahlo! Viva la vida!” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Frida Kahlo! Viva la vida!” sarà in scena mercoledì 10 maggio alle 20.30 al Teatro della Limonaia. Tratto dal libro di Pino Cacucci “Viva la Vida!” è firmato da Beppe Ranucci, in scena Elisa Ranucci. La storia di Frida Kahlo più o meno la sappiamo tutti, respirarla in un teatro la rende reale e cruda come effettivamente lo è stata. L’attrice attraverso la sua interpretazione ci fa rivivere l’angoscia e la forza artistica della pittrice, la quale rivive nel testo, nei costumi, nei monologhi e nei quadri proiettati sul tulle in scena. Uno spettacolo drammatico, romantico e storico allo stesso tempo. Emozionante per gli appassionati d’arte e sorprendente per gli spettatori che si approcciano alla sua vita per la prima volta. La musica di sottofondo ci riporta in Messico dove l’attrice ha trovato vita e ispirazione artistica. I monologhi interiori che prendono voce attraverso l’attrice toccano i punti salienti della vita di Frida Kahlo. Il “mostro interiore ” e l’inquietudine dell’artista vengono svelati sul palco. L’attrice ci racconta l’incidente che segnò per sempre la sua vita, l’impossibilità di avere una vita normale, l’amore folle per l’artista Diego Riviera e il crudo dolore di non poter coronare il suo amore con un figlio, i suoi tradimenti, il tradimento di sua sorella alla quale era legatissima e il bisogno incolmabile dell’arte come mondo nel quale rifugiarsi. L’attrice da vita a tutto questo, facendo vivere in qualche modo non solo la personalità di Frida Kahlo ma anche quella delle persone che hanno segnato la sua vita. Lo spettacolo ci regala una visione completa della tormentata vita della pittrice messicana e allo stesso tempo lascia al pubblico un inno alla vita qualunque cosa accada nel corso dell’esistenza.