Full contact, la scuola Kenshikai karate brilla al “World kyokushin Budokai spanish open 2025”

SESTO FIORENTINO – Sabato scorso si è svolto il “WKB Spanish open” a Sabadell Barcellona, competizione internazionale di karate full contact con oltre 300 atleti in gara provenienti da tutta Europa. Il team della scuola Kenshikai, guidato dal maestro Fontanarosa, porta a casa otto medaglie con dodici atleti in gara: Adele Guarnieri oro kumite under 14 -50kg, Sofia Maria Luca oro kumite under 12 -40kg e bronzo kata, Samuele Manzo oro kumite under 12 -40kg, Emma Gnisci bronzo kumite under 12 +40kg, Anna Borchi bronzo kumite under 12 -35kg, Aurora Campolmi argento kumite under 16 -45kg, Arianna Cacioli bronzo kumite under 18 -50kg. Gli altri atleti in gara erano invece Cristian Tudosa, Matilde Patuto, Leonardo Lo Piccolo e Alessandro Cosi che si sono fermati ai quarti di finale. Un risultato eccezionale che ha visto la scuola di Sesto Fiorentino piazzarsi al quinto posto del medagliere su 44 club partecipanti.