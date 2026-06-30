Fulminacci a Sesto sul palco di Liberi Tutti Festival

SESTO FIORENTINO – Si chiuderà sabato 5 settembre con una festa concerto al Liberi Tutti Festival di Sesto Fiorentino il tour estivo “Fulminacci all’aperto” di Fulminacci. I biglietti sono disponibili da oggi su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Per i soci Unicoop Firenze è previsto uno sconto acquistando i biglietti nei punti Box Office di Unicoop (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – telefono 055 210804). Dopo l’intensa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il premio della critica “Mia Martini” e il lremio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore esibizione Live di un artista rivelazione”, e la pubblicazione del nuovo album “Calcinacci”, Fulminacci torna a esibirsi dal vivo: “Fulminacci all’aperto” è il tour estivo che lo porterà a Sesto Fiorentino. Il concerto di Fulminacci va ad aggiungersi ai già annunciati live a ingresso libero di Liberi Tutti Contest (31 agosto), 99 Posse (1 settembre), Dimartino (2 settembre), Zen Circus (3 settembre) ed Ex-Otago (4 settembre). Le date di “Fulminacci all’aperto” sono prodotte e organizzate da Magellano Concerti. In programma dal 31 agosto al 5 settembre, Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle 18. Il Festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con We Agency e con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, sui canali social del festival: www.facebook.com/liberitutti.sesto, https://www.instagram.com/liberitutti_sesto.