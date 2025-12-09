Galletti (Anap Toscana): “Truffe agli anziani, è allarme. In Toscana sono oltre 3.300 le vittime over 65”

CAMPI BISENZIO – Anap Toscana, l’associazione dei pensionati di Confartigianato, raccomanda “la massima attenzione contro l’incremento di tentativi di truffa ai danni degli anziani in tutta la Toscana”. Nonostante l’impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, anche nella attività di prevenzione, “malviventi e truffatori, approfittando della buona fede, delle fragilità e spesso della solitudine delle vittime, riescono spesso nel loro intento. Secondo i dati del Rapporto Italia 2025 di Eurispes – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, nel 2024, la Toscana è in Italia la sesta regione dove si è registrato il maggior numero di vittime di truffe a over 65, 3.330 sul totale di 10.393 vittime di truffa. Per le persone anziane è sempre più diffuso il rischio di subire truffe, raggiri, furti e rapine ed informarsi diventa essenziale per la propria sicurezza e per cercare di fermare tali azioni che, oltre al danno economico, hanno anche conseguenze psicologiche e sociali”.

“Per evitare rischi – dice Angiolo Galletti, presidente di Anap Toscana – è importante conoscere i metodi usati dai malintenzionati e le situazioni potenzialmente pericolose. Anap ha lanciato la campagna nazionale “Più sicuri insieme”, in collaborazione con il Ministero dell’interno e le forze dell’ordine. Distribuiamo un vademecum e materiale informativo che fornisce agli anziani informazioni e consigli utili per difendersi e prevenire i reati. Telefonate con richieste di denaro, tentativi di accesso in casa tramite scuse, rischi in strada oppure online. Vi sono anche organizzazioni criminali specializzate nelle truffe agli anziani. Davanti a questi rischi è normale che gli anziani abbiano paura. Ecco, quindi, che è importante l’impegno di tutti nel fare rete contro questi fenomeni e nel far sentire gli anziani parte di una comunità solidale e impegnata nella costruzione di un contesto sociale sicuro”. Il materiale informativo è distribuito e illustrato in tutta Italia nel corso di convegni ed incontri organizzati da Anap, presso le sedi di Confartigianato e scaricabile dal sito www.anap.it.