Gemelli e Mengato (FdI) “Parole inneggianti alla violenza politica su un cancello”

SESTO FIORENTINO – Frasi ingiuriose sono comparse su un cancello al confine con Firenze. Questo il commento del consigliere regionale FdI Claudio Gemelli e del consigliere di Sesto Fiorentino di FdI Stefano Mengato: “Quanto apparso su un cancello al confine tra Firenze e Sesto ha qualcosa di inquietante. – dicono i due esponenti politici – Motti che pensavamo appartenere a un passato finito che tornano pericolosamente fuori. Parole inneggianti alla violenza politica che non possono trovare spazio al giorno d’oggi”. “Ci auguriamo – concludono Gemelli e Mengato – che i responsabili vengano individuati dalle Autorità, che quelle parole inneggianti all’odio vengano rimosse quanto prima e condannate da tutte le parti politiche.