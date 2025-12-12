Gemelli (FdI): “Il menu palestinese nelle scuole della Piana? Una follia”

PIANA FIORENTINA – “Un menù palestinese per i bambini delle scuole della Piana fiorentina, ecco l’ennesima folle iniziativa della sinistra toscana”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, che aggiunge: “Nella loro ottica sarebbe un passo in avanti verso “l’inclusività”, ma nella realtà si é trasformato in uno spreco di cibo, […]

PIANA FIORENTINA – “Un menù palestinese per i bambini delle scuole della Piana fiorentina, ecco l’ennesima folle iniziativa della sinistra toscana”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, che aggiunge: “Nella loro ottica sarebbe un passo in avanti verso “l’inclusività”, ma nella realtà si é trasformato in uno spreco di cibo, denaro e, ancora più importante, nell’insoddisfazione dei bambini. Infatti, una volta di fronte alla mujaddara e all’humus pochi bambini, se non nessuno, li ha mangiati preferendo, invece, piatti del menu bianco”.