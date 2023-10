Gemelli (FdI): “Politiche sulla sicurezza sbagliate nei Comuni della Piana. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti”

FIRENZE – Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, torna sugli ultimi episodi di cronaca, “tanti”, ci tiene a sottolineare, che negli ultimi giorni hanno interessato la Piana, “un territorio – aggiunge – non più sicuro come un tempo. A Lastra a Signa due accoltellati da ragazzi di origine marocchina. Questo l’ultimo episodio che […]

FIRENZE – Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, torna sugli ultimi episodi di cronaca, “tanti”, ci tiene a sottolineare, che negli ultimi giorni hanno interessato la Piana, “un territorio – aggiunge – non più sicuro come un tempo. A Lastra a Signa due accoltellati da ragazzi di origine marocchina. Questo l’ultimo episodio che si somma a tutti gli altri che riempiono le cronache di Scandicci, dove spesso si legge di rapine e baygang, Campi, spesso scenario di aggressioni e spaccio oltre agli altri Comuni della Piana. Il risultato di politiche per la sicurezza completamente assenti in questi luoghi dove negli ultimi anni la questione sicurezza non è stata fra le priorità delle amministrazioni che si sono succedute. Tutta questa serie di episodi non fanno altro che ingenerare un senso di insicurezza nella cittadinanza e sfiducia nelle istituzioni. Ecco perché la sfida di riportare ordine e decoro nelle strade delle nostre città sarà alla base delle prossime amministrazioni che verranno rinnovate tra meno di un anno”.