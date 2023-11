Gestione dei rifiuti a Campi Bisenzio, Tagliaferri: “Serviranno almeno 15 giorni per tornare alla normalità”

CAMPI BISENZIO – Quindici giorni per tornare alla normalità e smaltire i rifiuti provocati dall’alluvione. Lo dice il sindaco Andrea Tagliaferri: “E’ in corso, da parte di Alia e con l’ausilio di mezzi provenienti da tutta Italia, la rimozione dei rifiuti ingombranti dalle strade. Saranno necessari almeno 15 giorni per tornare alla normalità: si stima infatti che la mole dei rifiuti sia pari a circa 70.000 metri cubi, la quantità che normalmente viene prodotta in un anno”. Il sindaco, inoltre, sottolinea che per quanto riguarda invece i rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche, “questi dovranno essere conferiti sempre in modalità porta a porta, ma non differenziandoli: dovranno essere raccolti in un unico sacco nero che verrà ritirato in modo indifferenziato nelle modalità indicate da Alia. Si richiede ai cittadini di non conferire i sacchi neri insieme ai rifiuti ingombranti”.