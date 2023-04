Giardino di piazza Bardini, in arrivo nuovi giochi inclusivi. Ma sarà risistemata tutta l’area

LASTRA A SIGNA – Sono partiti oggi i lavori per l’introduzione di quattro nuove attrezzature ludiche in piazza Bardini: si tratta di quattro giochi che hanno le caratteristiche di essere anche giochi inclusivi ovvero privi di barriere architettoniche e adatti per essere utilizzati dai bambini disabili. In particolare saranno inserite: una nuova altalena, un tamburo […]

LASTRA A SIGNA – Sono partiti oggi i lavori per l’introduzione di quattro nuove attrezzature ludiche in piazza Bardini: si tratta di quattro giochi che hanno le caratteristiche di essere anche giochi inclusivi ovvero privi di barriere architettoniche e adatti per essere utilizzati dai bambini disabili. In particolare saranno inserite: una nuova altalena, un tamburo per attività musicali, un altro gioco per emettere suoni e un gioco del tris. Inoltre sarà inserita una nuova pavimentazione in gomma colorata antitrauma. Gli altri giochi del giardino saranno sistemati e riposizionati, sarà realizzato anche un percorso per consentire l’accesso al giardino alle persone con disabilità. Il costo dell’intero intervento ammonta a quasi 26.000 euro di cui 11.174 euro finanziati tramite bando regionale e il restante delle risorse, 14.773 euro, provenienti dalle casse comunali. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.

“Continua il nostro programma di riqualificazione delle aree gioco del territorio con questo nuovo intervento – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che andrà a migliorare un giardino molto frequentato e vicino a due scuole come quello di piazza Bardini. Da sottolineare come la volontà dell’amministrazione comunale sia stata quella di andare a scegliere attrezzature adatte per essere utilizzate da tutti e accessibili a tutti, quindi prive di barriere architettoniche e che consentiranno di rendere l’esperienza del gioco condivisa, aggregativa e sicura”.