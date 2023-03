Ginori 1735 fa il suo ingresso in Altagamma

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design, annuncia il proprio ingresso come socio in Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori Imprese Culturali e Creative Italiane. Aderendo a questo progetto, la Manifattura fiorentina consolida ulteriormente il proprio ruolo da […]

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design, annuncia il proprio ingresso come socio in Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori Imprese Culturali e Creative Italiane. Aderendo a questo progetto, la Manifattura fiorentina consolida ulteriormente il proprio ruolo da protagonista nel mondo del lusso, unendosi ad alcune tra le maggiori eccellenze italiane, sensibili ai temi che Altagamma porta avanti da tempo, fra cui la valorizzazione del Made in Italy, il riposizionamento dei lavori manifatturieri e l’internazionalizzazione. L’ingresso di Ginori 1735 nella Fondazione rappresenta, quindi, un importante riconoscimento per la qualità dei prodotti e l’eccellenza artigianale del brand, che da oltre 280 anni produce in Italia porcellana pura di altissima qualità.

In qualità di socio, Ginori 1735 prenderà parte alle diverse iniziative intraprese dalla Fondazione, fornendo il proprio contributo e avvalendosi dei servizi che Altagamma riserva ai propri associati. Inoltre, insieme ad altri prestigiosi brand del settore del lusso, Ginori 1735 collaborerà con Altagamma nello sviluppo di progetti volti a sostenere il valore, la storia e l’identità della produzione artigianale italiana. Oggi i Soci Altagamma sono 113, distribuiti su tutti i settori luxury: 28 nella moda, 23 nel design, 17 nell’ospitalità, 24 nel food & beverage, 4 nella gioielleria, 7 nei motori, 4 nella nautica e altri 6 in settori diversi. Ai Soci si aggiungono poi 24 Partner della Fondazione, fra società di consulenza, retailers e gruppi media.Altagamma ha come missione quella di sostenere la competitività dei Soci, contribuendo al contempo alla crescita del Sistema Paese. L’associazione riunisce i marchi ambasciatori nel mondo dello stile di vita italiano e – in linea con altre associazioni Europee – promuove uno dei comparti più rilevanti e significativi sia per il Paese che per l’Europa. L’alto di gamma è portavoce dei valori e delle eccellenze manifatturiere italiani nel mondo e resta uno dei comparti in cui l’Italia ha una leadership indiscussa a livello globale. Il comparto dei beni di lusso globale vale circa 1400 miliardi e nel 2022, post-Covid, ha visto crescite significative pari al + 21%.