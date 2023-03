Ginori apre il primo esclusivo home fragrance shop-in-shop da Harrods

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design, annuncia l’apertura del primo esclusivo home fragrance shop-in-shop a livello mondiale, situato all’interno della Home Fragrances Room di Harrods, il prestigioso grande magazzino di lusso a Londra. Lo shop-in-shop rappresenta il primo ‘home fragrance concept’ realizzato da Ginori 1735, una prima mondiale per Harrods, e consolida ulteriormente la strategia di sviluppo internazionale del marchio – questa volta nel Regno Unito, in uno dei luoghi più iconici di Londra, tempio dello shopping di lusso e vero e proprio simbolo della capitale britannica – e i suoi recenti sviluppi nella categoria home fragrance come parte integrante della strategia di crescita. Sviluppato in collaborazione con United Perfumes, uno dei principali operatori nei mercati delle home fragrance e dei profumi, il nuovo shop-in-shop si ispira nei colori e nei decori all’esplosività della collezione Oriente Italiano, il motivo più iconico del marchio. Protagoniste dell’opening le collezioni home fragrance di Ginori 1735: LCDC – La Compagnia Di Caterina, ispirata a Caterina de’ Medici e composta da candele profumate sviluppate in varie dimensioni e colori, bruciatori d’incenso, diffusori ambiente e spegni candela, sintesi della tradizione figurativa di Ginori 1735 in una visione contemporanea interpretata da Luca Nichetto; e la collezione Profumi Luchino, realizzata in collaborazione con l’artista e designer inglese Luke Edward Hall, composta da cinque candele profumate pensate per avvolgere e condurre in un viaggio attraverso i luoghi più amati dall’artista, oltre che da un piatto, da uno svuotatasche e dai Luchino’s Souvenirs, oggetti in porcellana.