Giornate di formazione contro la discriminazione rivolte ai dipendenti comunali

SESTO FIORENTINO – Si sono tenute le giornate di formazione contro le discriminazioni rivolte a tutto il personale dipendente del Comune di Sesto Fiorentino. Il corso, intitolato “Conoscere per riconoscere – Linguaggi, strumenti e pratiche per disinnescare le discriminazioni verso le persone LGBTQIA+”, è promosso dall’Amministrazione comunale e tenuto dal Centro Antidiscriminazione “Altre Sponde” e da Arcigay Firenze Altre Sponde APS, e ha l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e le competenze del personale comunale sui temi delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, favorendo una cultura dell’accoglienza rispettosa e consapevole. Il percorso formativo è articolato in tre sessioni di quattro ore rivolte a tutto il personale e in una ad hoc per il personale educativo; una successiva fase prevederà lo svolgimento di laboratori tematici dedicati a gruppi professionali ristretti, per approfondire aspetti pratici e affrontare situazioni specifiche.

Ringrazio Arcigay e Altresponde per il supporto nell’organizzazione di questo momento di formazione, ma soprattutto ringrazio il personale che ha accolto questa proposta con attenzione e sensibilità – afferma la consigliera delegata alle pari opportunità Irene Falchini – Le amministrazioni comunali si avvicendano nel tempo, ma possono contare e svilupparsi solo grazie alla professionalità e alle capacità del personale dipendente, grazie al quale, come ha ricordato pochi mesi fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è possibile assicurare il principio di uguaglianza di ogni singola cittadina e di ogni singolo cittadino di fronte alla legge, a tutela dei diritti e per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. “Questi momenti formativi sono fondamentali per rendere la pubblica amministrazione motore di cambiamento – prosegue – Le competenze condivise diventano strumenti e risorse per interpretare i mutamenti sociali e offrire livelli di qualità dei servizi sempre più elevati e capaci di porre al centro le persone”.