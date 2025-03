Giornate Fai di primavera a Prato sabato 22 e domenica 23 marzo: ecco cosa visitare

PRATO – Due date da segnare sull’agenda. Tornano sabato 22 e domenica 23 marzo le Giornate Fai di primavera, l’appuntamento di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano che celebra anche il cinquantenario di attività del Fondo Ambiente Italiano. La delegazione pratese del Fai invita quindi a partecipare alle visite guidate in due luoghi speciali. Sabato e domenica, dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17) porte aperte al Conservatorio San Niccolò in un percorso storico e artistico che ricostruisce la storia del complesso fino all’Ala del Noviziato, tornata al suo splendore dopo due anni di restauri. Sabato dalle 10 alle 15.30 (ultimo ingresso alle 15) e domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), sarà visitabile l’Oratorio di San Bartolomeo (via Cava, 45/47, San Giusto-Prato), già luogo del cuore Fai nel 2018 (per le visite non occorre prenotazione).

“Le Giornate Fai di primavera sono una preziosa occasione per scoprire i tesori del territorio, per promuovere e tutelare il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, – spiega Rosta Galanti Balestri, presidente Fai Toscana – è un patrimonio per il quale ognuno può fare la sua parte con un piccolo gesto: una donazione, l’iscrizione al Fai, per sostenere il nostro impegno. Le Giornate Fai sono un momento collettivo di educazione alla cultura, alla conoscenza di luoghi che fanno parte della nostra storia e della nostra memoria. Grazie al Comune e alla Provincia di Prato, a don Helmut Szeliga che sono con noi in questo appuntamento e alla Croce Rossa, sempre al nostro fianco contribuendo al buon svolgimento di queste Giornate e al Rotary 2071. Un particolare ringraziamento a tutti volontari e agli Apprendisti Ciceroni, giovani che imparano a conoscere e rispettare i luoghi in cui vivono. Senza di loro queste giornate non sarebbero possibili. Sono i volontari e gli Apprendisti Ciceroni che hanno visitato e studiato i luoghi aperti ai visitatori, per raccontarne la bellezza”.

“Non è la prima occasione in cui la delegazione Fai di Prato ha individuato il Conservatorio San Niccolò come luogo destinato alle proprie visite straordinarie, – aggiunge Guido Giovannelli, presidente Fondazione Conservatorio San Niccolò – segno di un’amicizia consolidata nel tempo e conferma della straordinaria bellezza del complesso. Ma quest’anno l’apertura al pubblico di San Niccolò si connota di un nuovo significato: mostrare a tutti i visitatori un’ala del proprio complesso recuperata e ristrutturata per essere destinata alla nuova sede della scuola materna, al piano terreno, e del liceo, ai piani superiori: il Noviziato. Ci siamo mossi nel solco del c.d. “riuso adattivo”, che costituisce una costante del riutilizzo del nostro patrimonio culturale. Siamo certi che San Niccolò saprà stupire ancora l’occhio ed il cuore dei visitatori”.

“E una gioia essere ancora insieme al Fai, – conclude don Helmut Szeliga, parroco della Chiesa di San Giusto in Piazzanese a cui fa capo l’Oratorio di San Bartolomeo – La Diocesi aveva già deciso di restaurare l’Oratorio per le sue precarie condizioni. Partecipare al censimento “I Luoghi del cuore Fai” con l’Oratorio e l’alto numero di cittadini che l’hanno votato, ha fatto sì che il Fai e Intesa Sanpaolo abbiano scelto di sostenere il progetto con 12.000 euro, ai quali si è aggiunto il cofinanziamento della Parrocchia di San Giusto per coprire la spesa complessiva di 29.700 euro. L’Oratorio ora splende per tutti coloro che vorranno venire a scoprirlo”.