Giovani Democratici, costituito il circolo di Signa

SIGNA – Si sono costituiti ufficialmente l’8 giugno i Giovani Democratici: “Niente di meno che cambiare il mondo”, il motto scelto per dare vita alla nuova esperienza signese. “I Giovani Democratici, infatti, – si legge in una nota – vogliono essere un soggetto capace di generare comunità, uno spazio nel quale le nuove generazioni possano organizzarsi, formarsi, confrontarsi e costruire proposte per il territorio”. “Cambiare il mondo significa innanzitutto cambiare il modo in cui viviamo la nostra comunità, – ha spiegato la segretaria signese dei GD Giulia Galletti – significa contrastare l’individualismo attraverso la solidarietà, trasformare la rassegnazione in partecipazione e sostituire l’indifferenza con la cura del bene comune. Significa costruire relazioni più forti, spazi pubblici vivi e opportunità accessibili a tutti, significa mutare la periferia che spesso coabita in ognuno di noi, rendendole la centralità del vivere in piena e totale condivisione. Come Giovani Democratici di Signa vogliamo partire da qui: dal nostro territorio, dalle persone che lo abitano e dalle energie presenti tra le nuove generazioni”. Il loro lavoro, come hanno spiegato, si concretizzerà attraverso la costruzione di una rete stabile tra giovani, associazioni e istituzioni, la promozione di una cultura della partecipazione attiva, la valorizzazione delle nuove generazioni, la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di comunità e la promozione di una città più inclusiva, solidale e democratica.

La loro costituzione presso il Circolo Colli Alti, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni e del Partito Democratico: Mia Bintou Diop, vicepresidente della Regione Toscana; Bernardo Taddei, segretario regionale GD Toscana; Mirko Brogi, segretario provinciale GD Firenze; Barbara Minutella, segretaria Pd Signa; il sindaco Giampiero Fossi e il vicesindaco Marinella Fossi. “Sono particolarmente orgogliosa – ha commentato Minutella – perché la costituzione dei GD è un segnale importante. Giovani determinati fattivamente a contribuire alla crescita della nostra comunità sono una risorsa preziosa per tutti. Siamo certi che sapranno portare un contributo importante e perciò, Giulia Galletti viene aggiunta subito alla segreteria della nostra unione comunale del Pd”. Il primo passaggio pubblico dei Giovani Democratici sarà venerdì 19 Giugno alle 21 quando, alla festa dell’Unità a San Mauro a Signa, dialogheranno con la vicepresidente della Regione Mia Diop sul tema “Da beni confiscati a beni comuni”, un talk sul recupero dei beni sottratti alla mafia.