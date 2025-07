“Giovani” in scena alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Autolesionismo, ansia, dipendenza dagli apparecchi elettronici: fenomeni che nel dibattito pubblico vengono spesso associati ai giovani. “Giovani” è lo spettacolo che Teatro dell’Elce presenta mercoledì 23 luglio alla Biblioteca Ragionieri, ultimo appuntamento della rassegna “Un palco in biblioteca”. Attraverso una selezione di brani da “Scritti corsari” e da “Lettere luterane” di Pier Paolo Pasolini, il punto di vista dell’autore bolognese sul cosiddetto “disagio giovanile” viene riproposto come un’improbabile trasmissione radiofonica: lo scambio di opinioni tra i conduttori si alterna alle canzoni della top ten del 1975, anno del suo assassinio. Adattamento dei testi e regia a cura di Marco Di Costanzo, voci di Marco Di Costanzo e Stefano Parigi. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. Con “Giovani” si conclude la rassegna estiva “Un palco in biblioteca” che per due mesi ha proposto decine di spettacoli, incontri e performance ispirati al mondo della letteratura: tra gli ospiti che si sono alternati nel cortile della biblioteca, impossibile non ricordare le attrici e gli attori Sara Bosi, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Ciro Masella, Silvia Guidi, Andrea Bruni, Beatrice Visibelli e Marco Natalucci… E poi, la mostra “Le vie delle storie” sull’editoria cinese per ragazzi, la partecipatissima Notte Bianca, gli incontri con la scrittrice e psicologa Ameya Gabriella Canovi, spettacoli e laboratori per bambini e cene letterarie.