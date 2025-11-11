PIANA FIORENTINA – Un incontro sull’obbligo di polizze catastrofali in vigore dal 1 gennaio 2026: è quello organizzato dall’Agenzia Generali di Signa, presso la propria sede di via Roma 306, per giovedì 13 novembre alle 18 (ingresso libero). All’incontro parteciperanno anche Massimo Cerbai, presidente di Cna Piana fiorentina, e Annalisa Cipriani, responsabile amministrativo di Cna Firenze Metropolitana, che porteranno il loro contributo in merito alla disposizione di legge, sulla quale, spiegano da Cna, “sia a livello provinciale che nazionale, abbiamo espresso la nostra contrarietà, essendo una norma che obbliga tutte le aziende indistintamente”.
Giovedì 13 un incontro a Signa sull’obbligo di polizze catastrofali per le aziende
