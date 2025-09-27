Giramondo. Alla scoperta della Red Bluff in California



CALENZANO – Conoscere nuove realtà, culture e lingue diverse, incontrare mondi distanti o diversi: torna la rubrica “Giramondo” che ci ha fatto conoscere Mery Coscarelli. La nuova rubrica si chiama “La prof. Giramondo” e ci accompagna in luoghi distanti dalla nostra realtà raccontandoci esperienze ed emozioni. La prima tappa di questo viaggiare per il mondo è la California negli Usa dove la prof ha accompagnato i propri studenti in viaggio di studio alla Red Bluff. Buona lettura.

Una strana emozione di Mery Coscarelli

Una strana emozione e un po’ di nervosismo fanno casa in me mentre si avvicina la data del viaggio di studio a Red Bluff, in California, con i miei studenti. Sarà bello condividere questa esperienza con tutti loro e con Claudia, una magnifica e dolcissima amica-collega. Di una cosa sono sicura: questo viaggio sarà un’opportunità unica per i nostri ragazzi per immergersi nella cultura americana, per imparare nuove cose e per crescere come persone. Spero che possano sviluppare nuove competenze linguistiche, culturali e sociali, e che possano anche ritornare a casa con il ricordo, nei loro cuori, di un’esperienza unica. Mi sono, anche, chiesta varie volte come sarebbero state le reazioni dei nostri alunni quando avrebbero incontrato i loro coetanei americani… Tutto è stato pura emozione! Gli studenti americani ci hanno ricevuti, in aeroporto, con cartelloni dedicati ai loro nuovi amici italiani. Quanti sorrisi, abbracci, urla di felicità. La mia speranza è che possano essere aperti e curiosi e che possano approfittare, all’ennesima potenza, di questa esperienza così particolare, soprattutto per ragazzi di 17 anni. Forza, ragazzi, sognate…non costa niente ed è semplicemente meraviglioso.