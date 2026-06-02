Giuseppe Scarpato a “Un palco in Biblioteca”

SESTO FIORENTINO -“Sulle tracce del diavolo. Viaggio narrativo nel blues” è il concerto spettacolo che Giuseppe Scarpato presenterà mercoledì 3 giugno alle ore 21,15, ad ingresso libero alla Biblioteca Ernesto Ragionieri, primo appuntamento della rassegna “Un palco in biblioteca”. Chitarrista e arrangiatore, da anni al fianco di Edoardo Bennato, Giuseppe Scarpato sarà affiancato da Marco […]

SESTO FIORENTINO -“Sulle tracce del diavolo. Viaggio narrativo nel blues” è il concerto spettacolo che Giuseppe Scarpato presenterà mercoledì 3 giugno alle ore 21,15, ad ingresso libero alla Biblioteca Ernesto Ragionieri, primo appuntamento della rassegna “Un palco in biblioteca”.

Chitarrista e arrangiatore, da anni al fianco di Edoardo Bennato, Giuseppe Scarpato sarà affiancato da Marco Polidori al basso e Gennaro Scarpato alla batteria. “Sulle tracce del diavolo” promette un’esperienza immersiva tra miti e leggende del blues, da Robert Johnson a Muddy Waters, tutto condito da storie e aneddoti che hanno segnato la “musica del diavolo”.

“Un palco in biblioteca” continuerà fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. Prossimo appuntamento l’attesissima Notte Bianca di sabato 6 giugno. In arrivo, tra gli altri, il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli, il ricordo del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti e tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”.

L’ingresso è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni online sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo sul sito della biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.