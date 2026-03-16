SESTO FIORENTINO – Si terrà domani 17 marzo all’Unione operaia di Colonnata alle 17.30 un incontro dal titolo “Giustizia, diritti, lavoro” promosso dalla Camera del Lavoro della Piana in collaborazione con il Comitato per il “No” al referendum del 22 e 23 marzo. Parteciperanno Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze, e Alessandra Falcone, procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze. Introduce Elena Aiazzi, responsabile della Camera del Lavoro della Piana Fiorentina, interverranno la vicesindaca facente funzione di sindaco Claudia Pecchioli, Giulia Bartoli, segreteria centrale Fillea Firenze, Stefano Angelini, segreteria generale Fiom Firenze, Prato e Pistoia, e Alessandro Picchioni, segreteria Filctem Firenze.
“Giustizia, diritti, lavoro”: incontro all’Unione operaia di Colonnata
SESTO FIORENTINO – Si terrà domani 17 marzo all’Unione operaia di Colonnata alle 17.30 un incontro dal titolo “Giustizia, diritti, lavoro” promosso dalla Camera del Lavoro della Piana in collaborazione con il Comitato per il “No” al referendum del 22 e 23 marzo. Parteciperanno Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze, e Alessandra Falcone, procuratore […]