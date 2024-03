Gkn, mozione Pd in Consiglio regionale. Merlotti: “Seve il massimo impegno per favorire la reindustrializzazione”

FIRENZE – “Dopo mesi di immobilismo e di mancato pagamento degli stipendi e di tavoli di confronto convocati presso la Regione Toscana disertati dalla proprietà, occorre mettere in campo ogni sforzo affinché si possano trovare soluzioni condivise su una vicenda che ha segnato un territorio e il suo tessuto produttivo”: a dirlo è Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd presentando la mozione “In merito alla situazione ed alle prospettive occupazionali dello stabilimento Qf, ex Gkn”. “Con questa mozione – spiega – torno a portare in Consiglio regionale la vertenza dei lavoratori dello stabilimento campigiano. L’obiettivo è giungere in tempi brevi all’individuazione di una prospettiva valida e partecipata, finalizzata a tutelarli. A partire dal rispetto dello Statuto dei lavoratori, dal pagamento degli stipendi arretrati, dall’attivazione degli opportuni ammortizzatori sociali. Con questo atto chiediamo alla Giunta un impegno affinché siano create le condizioni per l’avvio di un processo di reindustrializzazione e di rilancio del sito produttivo Qf Spa – ex Gkn: una componente fondamentale del patrimonio industriale della Toscana. Chiediamo, inoltre, di favorire e stimolare iniziative di “Worker’s Buy Out”, valutando l’attivazione, per quanto di propria competenza, di tutte le misure disponibili a partire da quelle inerenti la formazione, il sostegno per gli investimenti e il supporto all’autoimprenditorialità, anche in forma cooperativa, dei lavoratori; un’esigenza emersa da parte di coloro che per anni hanno trovato occupazione nel sito di Campi Bisenzio”.

“Nel corso della vicenda dello stabilimento Gkn la Regione Toscana ha individuato una serie di proposte finalizzate a garantire un futuro produttivo del sito: intervento di Cassa Depositi e Prestiti, ricorso al Fondo Salvaguardia gestito da Invitalia e alla strumentazione in disponibilità del Ministero per il sostegno di piani di “Worker’s Buy Out”, – prosegue Merlotti – si tratta di un impegno importante e continuo da parte delle istituzioni regionali che hanno attivato le misure di propria competenza disponibili, tra cui la formazione, i sostegni per gli investimenti, il supporto all’autoimprenditorialità dei lavoratori. Adesso serve portare avanti uno sforzo ulteriore. Perché questa vicenda che ha coinvolto e continua a coinvolgere un intero territorio possa giungere ad una nuova prospettiva condivisa, che salvaguardi l’occupazione e la produttività”.