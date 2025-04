Gkn ospite della rassegna “InCanto” del de Martino a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Torna a Villa San Lorenzo “InCanto” la rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino. La trentesima edizione si svolgerà da maggio a settembre e sarà dedicata al tema delle “Resistenze: dall’Italia al mondo”. “In occasione della trentesima edizione di InCanto a Sesto Fiorentino, – dice il presidente dell’Istituto de Martino Stefano Arrighetti – abbiamo voluto prendere spunto da un anniversario importante, gli ottant’anni dal 25 aprile 1945, per allargare lo sguardo e tornare alle origini, al concetto fondamentale della scelta. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di decidere da che parte stare, in Palestina, nella Resistenza italiana, nella Rivoluzione dei Garofani in Portogallo. Abbiamo individuato alcuni esempi di momenti storici di svolta, di potenziale cambiamento, di vittoria o di sconfitta, accumunati dalla stessa caratteristica: la scelta individuale e collettiva, di una comunità o di un popolo. Per questo proponiamo un programma di spettacoli, concerti e presentazioni che ruotano attorno alle resistenze di ieri e di oggi nel mondo”. Il primo appuntamento del 2025 torna ad essere la festa del 1 maggio, diventata un appuntamento imperdibile e partecipato di condivisione, passione, socialità, consapevolezza, valori antichi e indispensabili per resistere al nostro presente. Si svolgerà presso l’Istituto Ernesto de Martino a partire dalle 12 di giovedì 1 maggio con la musica e i canti di Allonsafan Band, Egin, Daniele Goldoni, il Gruppo Popolare Terra e Lavoro, Le Musiquorum, Petu e Leo alternati agli interventi di Ali Rashid, ex Primo Segretario dell’Ambasciata Palestinese a Roma, il sindaco Lorenzo Falchi, il Collettivo di Fabbrica Lavoratori Gkn Firenze.

Il secondo appuntamento sarà invece sabato 24 maggio. Una giornata dedicata al Portogallo con la presentazione del libro “Dal “Dossier sul Portogallo” alla rivoluzione dei Garofani. L’antisalazarismo in Italia (1963-1974)”, a cura di Giorgio de Marchis (Nova Delphi, 2024). Interverranno l’autore e Mariamargherita Scotti. In occasione del cinquantesimo anniversario della Rivoluzione portoghese – che il 25 aprile 1974 pose fine al più longevo regime fascista europeo – questo libro ricostruisce le vicende, i protagonisti e le caratteristiche dell’antisalazarismo in Italia, a partire da una pubblicazione curata da Dante Bellamio per l’edizioni Avanti! nel 1963. Alle 21.15 la giornata si concluderà con il concerto “Canti di Maggio. La rivoluzione portoghese” con Alessio Lega, Guido Baldoni e Rocco Marchi.

Il programma del 2025 continua il 7 giugno alle 21.15 con il ritorno all’Istituto Ernesto de Martino di Ginevra Di Marco. Un evento che si ispira a un indimenticabile concerto dei Csi del 1996 in ricordo di Beppe Fenoglio, uno dei più grandi scrittori della resistenza partigiana. Saranno insieme a lei Francesco Magnelli, Andrea Salvadori, Pino Gulli con Lucilla Galeazzi, Susanna Buffa e Riccardo Tesi. Sabato 21 giugno in programma alle 17.30 la presentazione del libro “Questo lavoro non è vita. La lotta di classe nel XXI secolo. Il caso Gkn” di Dario Salvetti con Gea Scancarello (Fuoriscena, 2024). Interverranno gli autori e Stefano Bartolini. Alle 21.15 sarà in concerto Lastanzadigreta con Leonardo Laviano, Flavio Rubatto e Jacopo Tomatis. Saranno due gli appuntamenti in programma a luglio. Sabato 5 con il concerto “La scelta. Resistenza e Resistenze a ottant’anni dalla liberazione dal nazifascismo” Letizia Fuochi presenta il suo nuovo album con Frank Consumano ed Ettore Bonafè. Sabato 19 luglio andrà invece in scena lo spettacolo teatrale “Storia di una Repubblica” di e con Dario Focardi insieme a Davide Giromini. Una produzione di Teatri della Resistenza. Il finale della rassegna in settembre con una grande festa presso l’Istituto.