Gli impianti sportivi: opportunità e criticità della riforma dello sport, se ne parla con il Coni

SESTO FIORENTINO – Una giornata di studio dedicata alla realtà dell’ impianto sportivo dell’area metropolitana: norme, affidamenti e gestioni, regolamentazioni sanitarie e finanziamenti. Progettare e costruire un impianto non è mai banale. Sono molti i fattori da prendere in considerazione, molte le normative che regolano i processi di realizzazione. Per questo il Coni Firenze, con la Scuola regionale dello sport, il 10 marzo intende sviscerare dubbi, perplessità e necessità degli addetti ai lavori. L’evento, dedicato alle figure tecniche degli enti locali coinvolte nel settore dell’impiantistica sportiva, agli amministratori, ai dirigenti sportivi e ai gestori di impianti interessati all’argomento, si terrà a Sesto Fiorentino presso la sala Meucci della Biblioteca dalle 9 alle 13.

Dopo i saluti istituzionali di Damiano Sforzi, delegato sport Anci Toscana e assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino, e di Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze, interverranno Gabriele Fiorentini, Roberto Bresci e Federico Orso, esperti della Scuola regionale dello sport del Coni Toscana, Andrea Romeo dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro, Luca Paldino, capo area centro e Sardegna per il Credito sportivo e culturale, e Teodolinda Aniello dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale Icsc. Modera l’incontro Francesco Cesari, fiduciario Coni di Firenze Metropolitana. “La giornata, patrocinata dal Comune di Sesto Fiorentino, dall’ Anci Toscana e con la collaborazione della Fondazione Alessia Ballini – dicono Taccetti e Sforzi – rappresenta l’opportunità giusta per acquisire tutte le novità introdotte dalla riforma e comprenderne le modalità di applicazione, conoscere le possibilità di finanziamento e vivere un confronto positivo con gli addetti ai lavori di notevole qualità”. Info e iscrizioni a firenze@coni.it